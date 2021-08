Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (06.08.2021) ist zwischen 09.00 Uhr bis 10:50 Uhr an der Klosterstraße 3 ein geparkter grauer Peugeot 3008 durch einen unbekannten Verursacher hinten, seitlich links beschädigt worden. Am beschädigten Fahrzeug konnte ein deutlicher roter Fremdlack festgestellt werden. Außerdem wurde am Unfallort ein abgebrochenes kleines rotes Fahrzeugteil gefunden, welches vom flüchtigen Fahrzeug stammen könnte. Der Unfallversucher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3000 geschätzt. Weitere Hinweise zum Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Ibbenbüren sucht Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben, oder die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, unter Telefon 05451/591-4315.

