Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, 31-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Hopsten (ots)

Am Sonntagabend (08.08.21) ist die Polizei gegen 19.27 Uhr zu einem Verkehrsunfall an die Frerener Straße/Ecke An der Merschbrücke gerufen worden. Dort war eine 31-jährige Leichtkraftradfahrerin schwer verletzt worden. Die 31-Jährige aus Neuenkirchen fuhr mit ihrer schwarzen Honda zunächst auf der Frerener Straße in Richtung Freren. Kurz nach der Einmündung An der Merschbrücke verlor sie auf der regenassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und stürzte. Das Motorrad rutsche in das entgegenkommende Auto eines 34-Jährigen aus Hopsten. Bei der Kollision zog sich die 31-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Honda-Motorrad sowie an dem Pkw, einem grauen Mitsubishi, entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 1800 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

