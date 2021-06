Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Unbekannter entblößt sich auf der Straße - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim: (ots)

Beim Wäscheaufhängen auf dem Balkon erblickte eine Anwohnerin am Mittwoch gegen 17.50 Uhr in der Ilse-Krall-Straße einen unbekannten Mann, der an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der verständigten Polizei blieben ohne Erfolg. Der Mann hatte sich bereits entfernt. Der Unbekannte war ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hatte eine sportliche Figur. Er trug helle Kleidung und eine weiße Basketball Kappe, außerdem führte er ein Herrenfahrrad mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder weitere Betroffene sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

