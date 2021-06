Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Trotz eines Sachschadens von mindestens 4.000 Euro flüchtete ein bislang unbekannter Unfallverursacher vom Unfallort. Mutmaßlich in der Zeit von 9.15 Uhr bis 14.20 Uhr beschädigte der Flüchtige einen geparkten BMW an der Frontstoßstange. Da der Schaden erst später vom Besitzer des BMW bemerkt wurde, kommen zwei mögliche Tatorte in Frage: In den Vormittagsstunden war das Auto für kurze Zeit in der Bahnhofsstraße und in den Nachmittagsstunden auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Beethovenstraße geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 06201 10030 an die Ermittler des Polizeireviers Weinheim zu wenden.

