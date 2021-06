Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Wertsachen aus Paketzustellerfahrzeug entwendet - wer hat etwas beobachtet?

Heidelberg (ots)

Gerade im Moment einer Paketzustellung nutzte ein Dieb die Gelegenheit und entwendete aus dem Lieferwagen ein Navigationssystem und den Geldbeutel der Zustellerin. Die gelagerten Pakete blieben allerdings unberührt. Als die Paketzustellerin an ihren gelben Kastenwagen in der Odenwaldstraße zurückkam bemerkte sie den Diebstahl und erstattete gleich darauf Anzeige. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die gegen 16.30 Uhr etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06221 34180 an die Beamten zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell