POL-OS: Bohmte: Einbrecher flüchteten

Bohmte (ots)

Zwei Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen in ein Wohn-/Geschäftshaus an der Bremer Straße eingebrochen, wurden dabei ertappt und flüchteten ohne Beute. Eine Zeugin hatte das verdächtige Duo gegen 01.50 Uhr an dem Gebäude, in dessen Erdgeschoss sich ein Kiosk und eine Postfiliale befinden, bemerkt und die Polizei benachrichtigt. Als die Funkstreifen wenig später an dem Objekt eintrafen, waren die beiden Männer nicht mehr auffindbar. Beide hatten offenbar eine der Schaufensterscheiben eingeschlagen und aus dem Kiosk Zigaretten in Tüten zur Mitnahme bereitgestellt. Es ist zu vermuten, dass die Einbrecher die Zeugin bemerkt hatten und daraufhin ohne Beute weggerannt sind. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Tätern im Nahbereich blieb erfolglos. Zur Beschreibung der Einbrecher ist bekannt, dass einer eine blaue, sein Komplize eine schwarze Jacke trug. Hinweise in der Sache nimmt die Bohmter Polizei unter 05471/9710 entgegen.

