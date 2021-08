Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Abdach in Brand, hoher Sachschaden

Hopsten (ots)

An der Fürstenauer Straße ist in der Nacht zu Samstag (07.08.21) kurz nach Mitternacht ein Abdach für Geräte aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Mehrere dort abgestellte Fahrzeuge, Geräte sowie Feuerholz wurden beschädigt - darunter ältere landwirtschaftliche Maschinen, zwei Anhänger und ein Wohnwagen. Darüber hinaus wurden angrenzende Bäume beschädigt. Als die freiwilligen Feuerwehren aus Hopsten, Schalde und Halverde mit den Löscharbeiten begannen, stand das Abdach lichterloh in Flammen. Mit Hilfe eines Baggers mussten - nachdem die Flammen gelöscht waren - die Überreste des Unterstands abgerissen werden, um die letzten Glutnester zu löschen. Der Hof, auf dem sich das Geräte-Abdach befindet, ist seit mehreren Jahren unbewohnt. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Brandstelle beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

