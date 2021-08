Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag zwischen 10:40 und 10:55 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz an der Olgastraße vermutlich beim Ausparken einen weißen Mitsubishi Eclipse Cross vorne rechts angefahren und dabei Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro angerichtet. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, z melden.

