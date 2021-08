Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Unfall auf der L 1182

Ludwigsburg (ots)

Vier leicht verletzte Personen und einen Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Montag gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße 1182 zwischen Merklingen und Hausen an der Würm ereignete. Bei Starkregen verlor ein 41 Jahre alter Chevrolet Camaro-Lenker, vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen angepasst hatte, die Kontrolle über den PKW. Dieser kam zunächst nach links und dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer, die 38 Jahre alte Beifahrerin sowie die beiden sieben und drei Jahre alten Kinder, die sich ebenfalls an Bord befanden, erlitten leichte Verletzungen. Der Camaro war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg, die Straßenmeisterei sowie das Umweltamt befanden sich vor Ort, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Während der Unfallaufnahme war die L 1182 rund drei Stunden lang nur einspurig befahrbar.

