Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Körperverletzung in Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Sindelfingen gegen zwei noch unbekannte Täterinnen, die am Montag gegen 12.30 Uhr in einer Tankstelle in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen drei Frauen verletzten. Die beiden Unbekannten betraten den Verkaufsraum der Tankstelle ohne einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Die 37 Jahre alte Pächterin forderte sie hierauf auf, einen solchen aufzuziehen. Als die beiden Kundinnen sich weiterhin weigerten, entstand ein Streit. Gemeinsam mit der Pächterin befanden sich drei weitere 29, 32 und 56 Jahre alte Frauen in der Tankstelle. Die Streitigkeit eskalierte letztlich, so dass eine der beiden Täterinnen der 29 Jahre alten Frau eine Bisswunde am Arm zufügte und der Pächterin einen Büschel Haare herausriss. Die 32-Jährige erlitt auf unbekannte Weise eine leichte Verletzung und der 56-Jährigen wurde die Brille von der Nase gestoßen. Die beiden unbekannten Frauen machten sich schließlich davon. Die gebissene 29-Jährige musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Täterinnen sollen Südländerinnen gewesen sein. Die Haupttäterin hat schwarze, schulterlange, nach hinten gekämmte Haare, trug eine Jeans und ein weißes T-Shirt. Sie soll auffallend volle, eventuell aufgespritzte Lippen haben. Ihre Begleiterin wurde als äußerst schlank beschrieben. Sie hat etwa rückenlanges Haar, das am Oberkopf dunkel ist und im Verlauf bis in die Spitzen immer heller wird (sog. Ombré Hair). Sie trug ebenfalls eine Jeans und ein dunkles T-Shirt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Tel. 07031 697-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell