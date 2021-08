Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 30 Jahre alter Mann durch Unbekannten verletzt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 01.45 Uhr etwas Verdächtiges in der Planiestraße in Sindelfingen beobachtet haben. Ein 30 Jahre alter Mann alarmierte in der Nacht zum Dienstag die Polizei und gab an, dass ein Unbekannter ihm eine Flasche auf den Kopf geschlagen habe. Der 30-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe konnte abschließend nicht ermittelt werden. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann gehandelt haben, der klein und schlank ist. Er sei mit einem weißen Oberteil bekleidet gewesen.

