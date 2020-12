Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen gesucht

SalzbergenSalzbergen (ots)

In der Nacht zu Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Straße Am Feldkamp in Salzbergen. Sie entwendeten eine Aluminiumkiste mit diversem Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

