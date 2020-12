Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfall auf Frerener Straße gesucht

LingenLingen (ots)

Heute Morgen ist es gegen 07.15 Uhr auf der Frerener Straße zu einem Zusammenstoß zweier PKW gekommen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Eine 26-jährige Frau war mit ihrem Auto stadteinwärts unterwegs, als sie mit dem PKW eines 31-jährigen Mannes zusammenstieß, welcher die B70 in Richtung Thuine verließ. Da der genaue Unfallhergang zum derzeitigen Zeitpunkt nicht feststeht, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

