Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis, versuchte Strafvereitelung

Am Freitag, 29. Mai 2020, wurde um 07.25 Uhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf dem Schanzenring kontrolliert. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wechselte er kurz vor der Kontrolle mit seinem 21-jährigen Beifahrer aus Bersenbrück die Plätze. Der Versuch scheiterte, da die Polizeibeamten den Platztausch bemerkten. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gegen den Beifahrer wegen versuchter Strafvereitelung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Damme - Zeugenaufruf

Im Zeitraum Freitag, 22.05.20, 20:00 Uhr, bis Montag, 25.05.20, 15:00 Uhr, kam ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Damme, Holdorfer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Verkehrsschild und in der anliegenden Begrünung entstand Sachschaden. Am Unfallort wurden Teile einer VW-Polo-Rückleichte und rote Lacksplitter aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizeistation in Damme, Tel.: 05941/950-0, entgegen.

