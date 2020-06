Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges Überholen

Hermeskeil (ots)

Am Samstag, den 06. Juni 2020 kam es gegen 14:05 Uhr auf der L 143 zwischen Schillingen und Kell zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen grob verkehrswidrigen Überholvorgang. Der Fahrer oder die Fahrerin eines roten KIA Soul mit einem schwarzen Dach überholte an einer unübersichtlichen Stelle einen anderen PKW. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges musste in den Straßengraben ausweichen um einer frontalen Kollision zu entgehen. Die Polizei Hermeskeil suchte Zeugen des Vorfalles, die Angaben zum Sachverhalt, wie Kennzeichen des KIA oder Personenbeschreibung des Fahrers / der Fahrerin, machen können. Telefon 06503 - 9151 10 oder pihermeskeil@polizei.rlp.de

