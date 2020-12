Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Unfall auf A30

Bad BentheimBad Bentheim (ots)

Auf der A30 ist es am frühen Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der bislang unbekannte Fahrer einer Sattelzugmaschine war gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs, als zwischen den Anschlussstellen Bad Bentheim und Schüttorf mehrere Spanngurte von seiner Ladefläche fielen und sich über die gesamte Fahrbahnbreite verteilten. Mehrere Fahrzeuge fuhren über die Spannelemente und wurden dabei beschädigt.

Ein ebenfalls beschädigter Sattelzug setze seine Fahrt mit defekter Reifenlauffläche fort und verlor in Höhe der Anschlussstelle Salzbergen die gesamte Reifenkarkasse. Der unbekannte LKW-Fahrer fuhr in Richtung Osnabrück weiter, ohne sich darum zu kümmern. Drei nachfolgende Pkw kollidierten mit den auf der Fahrbahn liegenden Reifenteilen. Dabei wurden in einem Pkw zwei Insassen leicht verletzt.

Die Autobahnpolizei bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer (0591)87715 zu melden.

