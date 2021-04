Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen. Einbruch in ein Gewerbeobjekt, Täter stehlen Audi Cabriolet - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In einem Gewerbeobjekt in der Straße Hermann-Löns-Weg (Rellingen) ist es in der Zeit vom 04.04.2021, 16.00 Uhr bis 05.04.2021, 12.10 Uhr, zu einem Einbruchdiebstahl gekommen.

Unbekannte Täter erbeuteten einen Laptop, eine geringe Menge Bargeld und aus einer angrenzenden Werkstatt einen grauen Pkw der Marke Audi (Cabriolet) mitsamt dem Fahrzeugschlüssel. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Firmengebäude und durchsuchten in den Büros alle Behältnisse nach Wertgegenständen. Die Einbrecher entfernten sich danach mit dem Stehlgut und dem Pkw Audi in unbekannte Richtung.

Die Polizei fragt nun, wer in dem tatrelevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 / 202-0 zu melden.

