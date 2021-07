Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Einbruch in Freibadkiosk

Fürstenau (ots)

Um 0:24 Uhr löste am Donnerstagmorgen eine Alarmanlage im Freibad Fürstenau aus. In der Straße Wegemühle 4 hatten sich ein oder mehrere unbekannte Täter zunächst unerlaubt Zutritt zum eingezäunten Freibadgelände verschafft. Schließlich drang man mit Gewalt in den Kiosk ein. Bis zum Eintreffen eines Sicherheitsdienstes waren allerdings keine Personen mehr vor Ort. Die Polizei führte eine Spurensicherung an dem Objekt durch. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat in Bersenbrück unter 05439/9690.

