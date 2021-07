Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Bargeld aus Container gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Auf dem Parkplatz eines Modemarktes an der Brüsseler Straße brachen Unbekannte den Container eines Verkaufsstandes auf. In der Zeit von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 06 Uhr, stahlen sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

