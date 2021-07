Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Wechselgeld und Lebensmittel aus "Erdbeerbude" gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Eine "Erdbeerbude" an der Klöcknerstraße, nahe des Kreisverkehrs Werner-von-Siemens-Straße/Schauenroth, geriet zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ins Visier von Unbekannten. Diese machten sich in der Zeit von 19.20 bis 08.45 Uhr gewaltsam an dem Schloss eines Behälters zu schaffen und entwendeten daraus Wechselgeld. Weiterhin wurden aus dem Verkaufsstand mehrere abgepackte Kilogramm Himbeeren gestohlen. Hinweise erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

