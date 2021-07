Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Georgsmarienhütte (ots)

Ein 32-Jähriger befuhr am Mittwochmittag mit einem Mercedes CLS 350 die Straße Osterberg in Richtung Oeseder Straße. In einer leichten Linkskurve kam ihm auf der schmalen Straße gegen 12.10 Uhr Renault Traffic (Transporter) entgegen. Trotz eines Ausweichmanövers des 20 Jahre alten Transporter-Fahrers stießen die beiden Fahrzeuge seitlich zusammen. Der Mercedes kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand und die beiden Männer zogen sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Die total beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 45.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell