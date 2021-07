Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Münzautomaten aufgebrochen

Quakenbrück (ots)

Am Dienstag wurden zwischen 08 Uhr und 13:45 Uhr zwei Münzautomaten an einer SB-Waschanlage im Bereich Hindenburgstraße / Professor-von-Klitzing-Straße aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter setzen grobe Gewalt ein, um an das Münzgeld in den Kassenautomaten zu gelangen. Mutmaßlich übertrifft der entstandene Sachschaden das erbeutete Diebesgut. Wer Hinweise zu dem Automatenaufbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05431/907760 oder 05439/9690.

