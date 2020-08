Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Raub auf Getränkemarkt 03.08.2020

Bad Dürrheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in der Carl-Friedrich-Benz-Straße am gestrigen Montagabend. Ein unbekannter Mann betrat gegen 19.30 Uhr den Markt im Bad Dürrheimer Gewerbegebiet. An der Kasse forderte er von einer allein im Markt anwesenden Kassiererin unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld, dass er in einen Stoffbeutel mit der Aufschrift "Fristo" steckte. Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 180 cm bis 190 cm groß, normale Statur. Er trug einen grauen Kapuzen-Pulli und führte eine Schusswaffe mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, bzw. zur Tatzeit oder im Vorfeld sachdienliche Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sich beim Polizeirevier VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

