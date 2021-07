Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall auf L85 leicht verletzt

Bissendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Krevinghauser Straße (L85) wurde am Dienstagnachmittag ein 44-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 62 Jahre alter Autofahrer befuhr gegen 16 Uhr die Landesstraße in Richtung Schledehausen. Am Ende einer Linkskurve bremste der Mann und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Nach ersten Ermittlungen erkannte der nachfolgende Motorradfahrer die Situation zu spät, bremste ebenfalls und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde durch den Unfall stark beschädigt. Am Pkw entstanden nach ersten Informationen keine Beschädigungen.

