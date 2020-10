POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Dubiose Handwerker verlangen überteuerten Preis und werden handgreiflich, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 14.10.2010, 19.50 Uhr bis 21.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend waren in einer Gaststätte in der Dotzheimer Straße zwei dubiose Handwerker tätig, welche einen überteuerten Preis verlangten und dann auch noch handgreiflich wurden. Ein 21-jähriger Gaststättenmitarbeiter hatte abends aufgrund eines Heizungsdefekts im Internet eine Notnummer herausgesucht und hierüber einen Reparaturdienst bestellt. Daraufhin erschienen zwei Männer als vermeintliche Heizungsreparateure in der Gaststätte, welche etwa fünf Minuten an der Heizung hantierten und dem Mitarbeiter dann eine Rechnung von knapp 1.200 Euro für die geleisteten Dienste aushändigten. Da dem 21-Jährigen diese Rechnung nicht seriös und viel zu hoch erschien, verständigte er die Polizei. Noch vor Eintreffen der Polizisten schlug einer der vermeintlichen Handwerker dem Mitarbeiter jedoch mit der Faust ins Gesicht, schnappte sich die zuvor ausgehändigte Rechnung und ergriff mit seinem Komplizen die Flucht. Das flüchtige Duo fuhr mit einem grauen Opel davon. Die beiden Männer sollen etwa 1,85 Meter groß sowie 25-40 Jahre alt gewesen sein und eine kräftige, muskulöse Statur sowie schwarze, kurze Haare gehabt haben. Sie hätten deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen, keine Arbeitskleidung getragen und einen Werkzeugkoffer mit sich geführt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Küchenbrand in Mehrfamilienhaus, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 14.10.2020, 18.00 Uhr,

(pl)Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus sind am frühen Mittwochabend im Kaiser-Friedrich-Ring acht Personen durch Rauchgase leicht verletzt worden. Gegen 18.00 Uhr wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung des Hauses gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Küche bereits in Vollbrand. Die Flammen wurden schließlich von der Feuerwehr gelöscht. Aufgrund des Brandes und der damit einhergehenden starken Rauchentwicklung wurden die Hausbewohner vorübergehend evakuiert. Acht Personen, welche aus dem Haus gerettet worden sind, wurden wegen des Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht und konnten dieses nach einer Untersuchung wieder verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer in der Küche der Wohnung ausgebrochen. Die Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur genauen Ursache aufgenommen. Der entstandene Schaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge mindestens 50.000 Euro.

3. Falscher Handwerker macht Beute, Wiesbaden, Dambachtal, 14.10.2020, 16.30 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag war in der Straße "Dambachtal" in Wiesbaden ein falscher Handwerker unterwegs, welcher es auf die Wertsachen einer Seniorin abgesehen hatten. Gegen 16.30 Uhr klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke an der Tür der Geschädigten und gab an, die Stromleitungen in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Die Frau ließ den angeblichen Handwerker daraufhin für etwa eine halbe Stunde in ihre Wohnung und musste später den Diebstahl ihrer Handtasche und zweier Schmuckstücken feststellen. Die Seniorin beschrieb den Täter als ca. 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, mit einer Glatze und dunkel gekleidet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 14.10.2020, 12.55 Uhr,

(pl)In der Dotzheimer Straße kam es am Mittwochmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 47 und 46 Jahre alten Männern. Die beiden Männer waren gegen 13.00 Uhr im Bereich des Bussteigs A in einen Streit geraten, der schließlich in einer wechselseitigen Körperverletzung mündete, bei welcher unter anderem auch Pfefferspray zum Einsatz kam. Die beiden Kontrahenten müssen sich nun jeweils in einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

5. Tablet-PC und Smartphone aus geparkten Fahrzeug entwendet, Wiesbaden, Langgasse, 14.10.2020, 08.20 Uhr bis 10.30 Uhr,

(pl)Am Mittwochvormittag entwendeten unbekannte Täter aus einem in der Langgasse abgestellten Renault Trafic einen Tablet-PC und ein Smartphone. Die Diebe drangen zwischen 08.20 Uhr und 10.30 Uhr in den Innenraum des geparkten Fahrzeugs ein und ließen anschließend die abgelegten Gegenstände im Gesamtwert von über 2.000 Euro mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

6. Einbruch in Lagerhalle, Mainz-Kastel, Wiesbadener Landstraße, 14.10.2020, 01.40 Uhr,

(pl)Auf einem Firmengelände in der Wiesbadener Landstraße wurde in der Nacht zum Mittwoch eine Lagerhalle von zwei Einbrechern heimgesucht. Das Duo verschaffte sich gegen 01.40 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Firmengelände und machte sich anschließend an der Lagerhallentür zu schaffen. Nachdem es ihnen gelungen war, die Tür zu öffnen, durchsuchten die beiden Täter die Halle sowie die darin abgestellten Autos nach Diebesgut und ergriffen schließlich mit einem Wandtresor die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Zwei Autofahrer bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Saarstraße, Stielstraße, 14.10.2020, 12.40 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall auf der Saarstraße, im Bereich der Kreuzung zur Stielstraße, wurden am Mittwochmittag zwei 85 und 31 Jahre alte Autofahrer schwer verletzt. Der 31-Jährige war gegen 12.40 Uhr mit seinem VW Touran von der Rheingaustraße kommend auf der Saarstraße unterwegs und wollte dann nach links in die Stielstraße einbiegen. Hierfür ordnete er sich als Linksabbieger ein und blieb stehen, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Währenddessen geriet der entgegenkommende 85-jährige Mercedesfahrer aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem VW des 31-Jährigen zusammen. Die beiden schwer verletzten Autofahrer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die erheblich beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Fliegerbombe entschärft, Rüdesheim, Niederwalddenkmal, 15.10.2020, 10.00 Uhr bis 12.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagvormittag wurde im Bereich des Niederwalddenkmals bei Rüdesheim eine Fliegerbombe entschärft. Die rund 250 Kilogramm schwere Bombe wurde gegen 10.00 Uhr aufgefunden und gegen 12.45 Uhr von Experten des Kampfmittelräumdienstes unschädlich gemacht. Für die Zeit bis zur Entschärfung musste der betroffene Bereich gesperrt werden.

2. In Tiefgarage von zwei unbekannten Tätern angegriffen, Oestrich-Winkel, Oestrich, Rheingaustraße, 15.10.2020, 05.50 Uhr,

(pl)Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein 34-jähriger Mann in einer Tiefgarage in der Rheingaustraße in Oestrich von zwei jungen Männern angegriffen und leicht verletzt. Der 34-jährige Hausmeister traf gegen 05.50 Uhr bei seinem Rundgang auf die beiden Männer, welche ihn aus bislang unbekannten Gründen gegen die Wand der Tiefgarage gedrückt und gegen das Bein getreten haben sollen. Nach dem Angriff sei das Duo mit einer schwarzen Limousine davongefahren. Die beiden Angreifer sollen 20- 25 Jahre alt sowie etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Getragen hätten beide eine schwarze Jacke mit einer Kapuze und einen bis über die Nase gezogenen dunklen Schal. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Zangerstraße, Mittwoch, 14.10.2020, 19:35 Uhr,

(ks)Am Mittwochabend wurde in ein Einfamilienhaus in der Zangerstraße in Hallgarten eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten über die Terrasse ins Haus und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Sie entwendeten eine kleine Menge Bargeld, verursachten aber einen wesentlich höheren Sachschaden im Bereich der Terrasse. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um zwei mutmaßlich männliche Täter gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06772) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

4. Zwei beschädigte Pkw in Taunusstein, Taunusstein, Mittwoch, 14.10.2020, 02:30 Uhr bis 10:00 Uhr,

(ks)Zwei geparkte Fahrzeuge wurden im Bereich von Taunusstein am Mittwoch beschädigt. Zunächst wurden zwischen 02:30 Uhr und 08:30 Uhr in der Weiherstraße in Wehen in der Nähe eines Restaurants an einem weißen Audi alle vier Reifen plattgestochen. Darüber hinaus wurden eine Scheibe und die Außenspiegel zerstört. Einige Zeit später wurde zwischen 09:40 Uhr und 10:00 Uhr in der Aarstraße in Bleidenstadt ein grauer VW Caddy auf dem Parkplatz des Aartalcenters zerkratzt. Der durch die beiden Taten entstandene Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten oder möglichen Tätern nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

