POL-OS: Ankum - 15-jähriger Kradfahrer nach Verkehrsunfall auf B 214 schwer verletzt

Ankum (ots)

Ein 15-Jähriger befuhr am Dienstagmorgen mit einem Kleinkraftrad den Radweg der Lingener Straße (B214) in Richtung Fürstenau, als er gegen 06.45 Uhr eine am Fahrbahnrand abgestellte Mülltonne touchierte. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte in einen Graben. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad des 15-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an.

