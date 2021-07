Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Polizei- und Feuerwehreinsatz in Sutthausen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag wurden die Polizei und die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in die Straße "Zum Töfatt" gerufen. In der Wohnung eines Ehepaares geriet gegen 11.55 Uhr ein versehentlich auf dem Herd abgestellter Kunststoffbehälter in Brand, wodurch die Dunstabzugshaube Feuer fing und die elektrischen Leitungen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Bewohner des Mehrparteienhauses blieben unverletzt. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr löschten den Brand und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 2.000 Euro.

