Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Dunkelrotes Pedelec im Stadtteil Wüste gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Kiwittstraße, zwischen der Schloßstraße und der Rehmstraße, entwendeten Unbekannte am Montag ein Pedelec der Marke Raleigh, Modell Bristol Premium. Der oder die Täter machten sich zwischen 08 und 15 Uhr am Schloss des dunkelroten 28-Zoll-Herrenrades zu schaffen und nahmen das Pedelec anschließend mit. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

