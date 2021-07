Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Hecke an der Waldkirche brannte

Melle (ots)

Gegen 13:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Montag zur Waldkirche in den Stadtteil Melle-Bruchmühlen alarmiert. Aufmerksame Anwohner hatten einen Heckenbrand bemerkt und beobachtet, wie sich zwei Jugendliche vom Brandort entfernten. Ein Mann zögerte nicht lange und stellte die beiden Verdächtigen im Bereich der Waldkirche. Die Feuerwehr löschte die brennende Hecke am Waldrand gegenüber der Waldkirche zügig ab und verhinderte damit schlimmere Schäden. Der beiden Jugendlichen aus Melle, 14 und 15 Jahre alt, nahm sich die Polizei an. Die Jungen berichteten, lediglich heimlich hinter der Hecke geraucht zu haben, mehr Angaben wollten sie der Polizei gegenüber nicht machen. Später wurden die Jungen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

