Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Merzen (ots)

Gegen 18:05 Uhr befuhr am Montag ein 36-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Bramsche mit seinem Mofa-Roller zunächst den Fürstenauer Damm in Richtung Neuenkirchen. Dann bog der Zweiradfahrer nach rechts auf den Voltlager Damm ab. Hinter einer Doppelkurve kam ihm der Pkw Skoda eines 47-jährigen Voltlagers entgegen. Der Rollerfahrer verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Der Mann rutschte in den Straßengraben, sein Mofa prallte an den zum Stillstand abgebremsten Pkw. Bei dem Unfall zog sich der 36-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht, dort entnahm ein Arzt auch gleich eine Blutprobe. Ein Atemalkoholtest hatte nämlich mehr als 1 Promille ergeben.

