Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte besprühen drei Fahrzeuge in Harsefeld mit Farbe - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

StadeStade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 07:00 h und 13:00 h in Harsefeld auf dem Mitarbeiter-Parkplatz an der Rückseite des dortigen REWE-Marktes drei Autos mit silbergrauer Farbe besprüht.

An dem Audi A3, dem Ford Focus und dem VW-Golf Plus entstand so ein Schaden in Höhe von mindestens mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell