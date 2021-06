Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz von Freitag den 18.06.2021

Goslar (ots)

Exhibitionistische Handlung in Hahnenklee

Bereits am Mittwoch, den 16.06.2021 gegen 19:15 Uhr, kam es in Hahnenklee zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil von vier weiblichen Personen. Eine männliche Person folgte den Frauen bis zum "Wassertretbecken", westlich vom Höhenweg. Hier manipulierte der noch unbekannte Täter an seinem Geschlechtsteil und entblößte dieses in Anwesenheit der vier Frauen.

Nach Zeugenhinweisen konnte der Täter wie folgt beschrieben werden:

- ca. 30 - 40 Jahre - 180 - 185 cm groß - südeuropäisches Erscheinungsbild - kurzes schwarzes Kopfhaar - 5 Tage Bart

bekleidet war der Täter zum Tatzeitpunkt mit

- einer knielangen, hellroten Hose mit dezenten Applikationen in Form von Rechtecken - khaki/grünes T-Shirt.

In unmittelbarer Nähe zum Wassertretbecken hielt sich zum Tatzeitpunkt eine männliche Person mit Hund auf, die ggf. sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen kann.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet diese Person und Personen die Beobachtungen hinsichtlich des Täters gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05323 / 94 11 0 - 0 zu melden.

i.A.

Bergmann Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell