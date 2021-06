Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz:

Im Rahmen eines Einsatzes am Donnerstag, den 17.06.2021, gegen 22.30 Uhr, stellten Beamte in einem Hinterhof eines Wohnhauses in der Oberen Krodostraße deutlich den Geruch von Marihuana fest. Daraufhin wurde eine Überprüfung der Wohnung aus der der Geruch wahrgenommen wurde vorgenommen. In der Wohnung hielten sich eine 28jährige Frau und ein 33jähriger Mann auf. Es wurden entsprechende Utensilien zum Konsum von Drogen und Marihuanadolden in der Wohnung vorgefunden. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell