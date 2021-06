Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom 17.06.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an einem PKW

Am Mittwoch, den 16.06.2021, wurde in der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:30 Uhr der linke Außenspiegel eines in der Alten Heerstraße parkenden PKW beschädigt. Bei dem angegangenen PKW handelt es sich um einen Hyundai I20 mit GS-Kennzeichen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Goslar zu melden.

Körperverletzung

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, kam es auf dem Gehweg in der Wasserbreeke zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten 31-Jährigen und seiner ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehenden 35-jährigen Lebensgefährtin. Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten schlug der 31-Jährige auf seine Lebensgefährtin ein und verletzte sie leicht. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem erhielt er einen Platzverweis.

i.A. Chr. Schulze, PHK

