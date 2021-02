Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzte bei Streit in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Bulmke-Hüllen sind am Samstag, 13. Februar 2021, zwei Männer verletzt worden. Ein 33-Jähriger und seine 34 Jahre alte Ehefrau waren um 13.20 Uhr an einer Waschanlage an der Brüsseler Straße mit einem 25-Jährigen aus Gelsenkirchen zunächst verbal in Streit geraten. Im folgenden Gerangel wurden der 33-jährige Gelsenkirchener und der 25-Jährige verletzt. Erst die herbeigerufene Polizei konnte die Streitenden trennen. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 33-Jährigen in ein Krankenhaus, der 25-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

