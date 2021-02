Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchener beobachtet Unfallflucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener hat in den frühen Morgenstunden des Freitags, 12. Februar 2021, ein Auto in Schalke beobachtet, das zunächst in ein parkendes Auto gekracht ist und anschließend weiterfuhr. Um 1.37 Uhr meldete der 19-Jährige der Polizei den Unfall auf der Grenzstraße. Dort war ein Auto in Richtung Kurt-Schumacher-Straße auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen und gegen einen geparkten Wagen gekracht. Anschließend setzte der Wagen seine Fahrt fort. Beim Eintreffen der Polizei stellten die Beamten noch an zwei weiteren geparkten Autos Unfallschäden fest. Im Rahmen der Fahndung konnte eine weitere Streifwagenbesatzung den Unfallwagen ausmachen. Das stark beschädigte Auto mitsamt zweier Insassen stand an der Grillostraße / Breslauer Straße. Da die 24-Jährige und der 18-Jährige widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt machten, wurden beide für die weitere Klärung des Sachverhaltes mit zur Wache genommen. Der verletzte 18-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung ab. Die Polizeibeamten stellten den Wagen des Gelsenkirchener Duos und den Führerschein der 24-Jährigen sicher. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

