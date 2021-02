Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vermisster Senior in Bulmke-Hüllen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 81-jähriger Gelsenkirchener hat am Mittwoch, 10. Februar 2021, gegen 13 Uhr seine Wohnung auf der Kopernikusstraße verlassen. Er beabsichtigte, mit seinem roten Ford Fiesta zur Hohenzollernstraße zu fahren, um dort einzukaufen. Da er nicht wieder zurückkehrte, informierte seine Ehefrau am Abend die Polizei und meldete ihren Gatten als vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, auch unter Hinzuziehung eines Hubschraubers, verliefen bislang erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vermissten und seinem Aufenthaltsort machen können. Er ist 81 Jahre alt, hat kurze, graue Haare und eine schlanke Statur. Er trug eine blaue Jeans, einen grauen Pullover, eine braune Jacke, braune Winterstiefel und eine blaue OP-Maske. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 365 7112 an das Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Sollten Sie den Gelsenkirchener antreffen, informieren Sie bitte umgehend die Polizei unter dem Notruf 110.

