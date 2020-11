POL-GS: Pressebericht Polizei Seesen vom 05.11.2020

Polizeiinspektion Goslar

Vermißte, demente 71 jährige nach intensiver Suche in einer Kirche wohlbehalten aufgefunden.

Am 04.11.2020, um 15.25 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, daß eine 71 jährige Frau aus einem Seesener Seniorenheim abgängig sei. Die Frau sei mit einem Rollstuhl unterwegs. Letzmalig soll sie im Bereich der Seesener Zimmerstr. gesehen worden sein. Die Frau soll dement und orientierungslos sein. Durch die eingesetzte Funkstreife konnte die Frau im zuletzt genannten Bereich nicht aufgefunden werden. Mitarbeiter des Seniorenheimes waren ebenfalls zur Suche unterwegs. Da die Frau bis 20.00 Uhr immer noch nicht aufgefunden werden konnte, wurde die FFW Seesen alarmiert, welche mit insgesamt 69 Feuerwehrkräften nach ihr im gesamten Stadtgebiet und der näheren Umgebung suchten. Hierzu wurden auch Wärmebildkameras und eine Drohne eingesetzt. Die Suche wurde dann gegen 01.00 Uhr von der Feuerwehr abgebrochen Im weiteren Verlauf wurden dann die eingesetzten Funkstreifenwagen der PI Goslar von einem Polizeihubschrauben unterstützt. Trotz vorhandenem Nachtsichtgerät und Wärmebildkamera konnte die Frau nicht aufgefunden werden. Am 05.11.2020 wurde dann die Suche fortgesetzt. Hierzu wurde zusätzlich die Reiterstaffel und ein Hundeführer mit zwei Man-Trailer-Hunden eingesetzt. Da die Hunde eine Spur in Richtung einer Kirche in der Seesener Kampstr. verfolgten, wurde dort Nachschau gehalten. In der Kirche konnte dann die 71jährige wohlbehalten aufgefunden werden.

Goldschmidt, POK

