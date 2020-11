Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

GoslarGoslar (ots)

Außenspiegel beschädigt:

Am Donnerstag, den 05.11.2020, meldete sich der Fahrer eines grauen VW Golf bei der Polizei in Bad Harzburg um einen Unfallschaden mitzuteilen. Er sei gegen 13.15 Uhr auf der B 4 aus Richtung Vienenburg kommend in Richtung Bad Harzburg unterwegs gewesen. Ca. 500 Meter vor der Abfahrt Bad Harzburg Forstwiese habe er im Bereich der Fahrbahnverengung, wo aus der zweispurigen Fahrbahn eine einspurige Fahrbahn wird, noch knapp einen Lkw überholen können. Dabei sei es zu einer Berührung zwischen Pkw und Lkw gekommen, wobei der Außenspiegel am Golf beschädigt wurde. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort, so dass nicht geklärt ist, ob am Lkw ebenfalls ein Schaden entstanden sein könnte. Der Fahrer des Lkw wird nun gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg zu melden. Zeugen, die außerdem Hinweise zum Vorfall geben können, werden ebenfalls gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell