Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Polizei registriert nur wenige Glätteunfälle - 20-Jähriger ohne Führerschein bleibt mit Papas Pkw im Schnee stecken ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Firma

In dem Zeitraum Sonntag, 6 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, wurde in der Werner-von-Siemens-Straße in Stuhr in ein Firmengebäude eingebrochen. Bisher unbekannte Täter betraten das Gelände, schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Im Inneren wurden vier Stahltüren aufgehebelt und sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3300 Euro.

Stuhr - Pkw festgefahren und Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Montagnacht um 3 Uhr hatte sich ein Pkw im Braklandsweg im Schnee festgefahren, sodass der 20-jährige Fahrer den ADAC rufen musste. Zeitgleich wurde der Sachverhalt mit der Bitte um Unterstützung der Polizei gemeldet. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer sich den Pkw seines Vaters, ohne dessen Wissen, ausgeliehen hatte und unterwegs zu einer Fast-Food-Kette war. Der 20-Jährige ist jedoch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei hat dem 20-Jährigen Bremer den Schlüssel abgenommen und eine Weiterfahrt untersagt. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Diepholz - Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Einen 34-jährigen Diepholzer zog die Polizei am Montag gegen 16.50 Uhr mit über 2,3 Promille aus dem Verkehr. Als eine Polizeistreife den Pkw des 34-Jährigen in der Steinstraße kontrollierte, kam nicht nur die Alkoholisierung ans Tageslicht, sondern auch der fehlende Führerschein. Nachdem der Fahrer bei der Überprüfung einen Atemalkoholwert von über 2,3 Promille gepustet hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt leitete gleich mehrere Strafverfahren ein.

Landkreis - Glätteunfälle

Die Polizei im Landkreis Diepholz registrierte im Verlauf des gestrigen Tages insgesamt nur drei Glätteunfälle. Am frühen Morgen gegen 04.50 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrer die Sudweyher Straße in Syke. Er geriet von der Fahrbahn und landete in einem Zaun. In Borstel, Hoyaer Weg, geriet ein 51-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw von der Straße und durchfuhr einen Grundstückszaun. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht. In Bassum-Norwohlde auf der L 340 rutschte ein 20-jähriger Fahrer mit seinem Pkw von der Straße und landete am Baum. Aufgrund der geringen Geschwindigkeiten blieb es bei den Unfällen bei Blechschäden. Lediglich die 51-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell