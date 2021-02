Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Glätteunfälle in Diepholz - Alkoholisierte Fahrerin in Twistringen - Corona-Verstöße in Stuhr und Weyhe ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Fahrzeug übersehen

Am Sonntag gegen 16.40 Uhr übersah ein 36-jähriger Löninger den Pkw einer 28-jährigen Fahrerin aus Hüde und es kam zum Verkehrsunfall. Als der Löninger von der Bremer Straße kommend in den Kreisverkehr B51/B214/Bremer Straße einfuhr, übersah er den Pkw der 28-Jährigen. Sie befuhr bereits den Kreisverkehr. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, bei dem ein Schaden von rund 4000 Euro entstand. Die beiden Fahrzeugführer wurden nicht verletzt.

Diepholz - Vom Weg abgekommen

Ein 31-jähriger Diepholzer ist in der Nacht zum Sonntag von der Straße abgekommen, ohne das ein Schaden entstanden ist. Als der 31-Jährige gegen 04.15 Uhr den Heeder Triftweg befuhr, geriet er im Kreisverkehr, auf schneeglatter Fahrbahn, von der Straße ab. Er fuhr über den Seitenstreifen und brachte sein Fahrzeug auf dem Radweg zum Stehen. Die gerufene Polizei erkannte schnell die Alkoholbeeinflussung des 31-jährigen Fahrers. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und seine Weiterfahrt war damit beendet.

Twistringen - Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer

Eine 50-jährige Twistringerin musste am Sonntag gegen 17.00 Uhr eine Blutprobe abgeben, da sie offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilgenommen hat. Im Borweder Weg fiel sie der Polizei auf, weil sie in ihrem Mitsubshi Colt mehrfach in Schlangenlinien fuhr und diverse andere Autofahrer gefährdete. Auf die ersten Anhalte Signale der Polizei reagierte sie nicht. Als sie schließlich doch ihren Wagen stoppte, stellten die Polizisten sofort starken Alkoholgeruch fest. Die 50-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und muss sich nun auf mehrere Strafverfahren gefasst machen.

Stuhr / Weyhe - Corona-Verstöße

In der Nacht von Freitag auf Samstag löste die Polizei in der Königsberger Straße in Kirchweyhe eine private Feier in einer Wohnung auf, bei welcher fünf Personen im Alter von 19 bis 31 Jahren aus fünf verschiedenen Haushalten angetroffen wurden. Kurz darauf wurde eine Feier in der Jahnstraße in Stuhr aufgelöst. Bei der Feier waren sechs Erwachsene mit ihren Kindern zu Gast.

Die Waschanlagen in Stuhr sowie in Weyhe wurden am vergangenen Wochenende erneut gern als Treffpunkte genutzt. Es wurden mehrfach mindestens fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen.

Bei sämtlichen Kontrollen wurden keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen oder der erforderliche Mindestabstand eingehalten.

