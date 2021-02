Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfallflucht mit hohem Schaden in Diepholz - Trickdiebe in Syke unterwegs - Pferd bei Unfallflucht in Syke-Okel verletzt ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl von Kupferkabel

In der Zeit von Mittwoch,10:00 Uhr, bis Donnerstag, 10:00 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte aus einer Lagerhalle eines ehemaligen Holzbaubetriebes im Hasseler Weg ca.15 Meter Kupferkabel im Wert von ca.700 Euro. Die Täter gelangten gewaltsam durch das Hallentor in die Lagerhalle. Einige Tage zuvor haben Unbekannte Zaunelemente am Außengelände beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Bei einer Verkehrsunfallflucht auf dem Netto-Parkplatz in der Bremer Straße hat gestern ein Unbekannter einen Schaden von ca. 3000 Euro hinterlassen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug muss beim Rangieren (Ausparken?) gegen das Heck eines geparkten BMW gefahren sein. Der Unfall muss in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11.00 Uhr verursacht worden sein. Der Verursacher verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Ohne Führerschein und unter Drogen

Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Rehden wurde gestern von der Polizei in der Sulinger Straße kontrolliert. Einen Führerschein besaß der 38-Jährige nicht. Da der Fahrer merklich unter Drogeneinfluss stand, wurde ein Vortest durchgeführt. Dieser zeigte als Ergebnis eine Drogenbeeinflussung an. Der 38-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren und eine weitere Führerscheinsperre.

Syke - Trickdiebe unterwegs

Zu einem dreisten Diebstahl ist es am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr in Syke, Auf der Höhe, gekommen. Ein bisher noch unbekannter Mann - bekleidet mit einer grauen Winterjacke im Militärstil, ca. 30 -50 Jahre alt und ca. 165 cm groß - klingelte bei den Bewohnern des Hauses und behauptete in gebrochenem Deutsch, gegen die Garage gefahren zu sein. Daraufhin verließ der Bewohner das Haus, um den Schaden zu begutachten. Währenddessen muss ein zweiter Mann - ca. 40 Jahre alt und ca. 185 cm groß, bekleidet mit einer dunklen Hose und einer dunkelblauen Winterjacke - das Haus betreten haben. Als er in der Küche auf die völlig überraschte Bewohnerin des Hauses traf, verließ er fluchtartig das Haus durch den hinteren Bereich. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass eine Schmuckkassette sowie eine Geldbörse entwendet wurden. Wer Angaben zu den beiden Männern machen kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Syke-Okel - Pferd durch PKW verletzt

Die Polizei sucht nach einem PKW-Fahrer*in, der/die mit einem schwarzen Ford Fiesta mit VER-Kennzeichen am Donnerstagmittag etwa 12.30 Uhr auf der Okeler Straße in Richtung Syke unterwegs war. Zu dieser Zeit ging eine Okelerin mit ihrem braunen Pferd, das eine rote Abschwitzdecke trug, an der Okeler Straße, um das Pferd zurück in den Stall zu bringen. Dabei wurde sie so dicht von dem Ford-Fiesta überholt, dass das Pferd sich verletzte. Vermutlich wollte der Fiesta-Fahrer*in die Reiterin noch schnell überholen, da in dem Moment auch Gegenverkehr kam. Anschließend setzte er/sie die Fahrt unvermittelt fort. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 960-0, zu informieren.

Bassum - Pedelec-Fahrer verletzt

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr hat eine 59-jährige Golf-Fahrerin aus Stuhr einen 56-jährigen Pedelec-Fahrer aus Bassum übersehen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 18 Uhr an der Bremer Straße auf Höhe der Volksbank. Durch den Zusammenstoß wurde der Bassumer leicht verletzt, musste durch einen Rettungswagen erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

