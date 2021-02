Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfällen

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Freitag, 12. Februar 2021, kam es um 17.25 Uhr in Scholven zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Bottroperin befuhr mit ihrem Kia den Bellendorfsweg in Scholven. An der Kreuzung zur Ulfkotter Straße kollidierte sie mit einem vor ihr wartenden Lkw. Durch den Aufprall verletzte sich die Bottroperin leicht. Sie wurde noch vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und konnte dann mit ihrem Auto ihren Weg fortsetzen. Eine 22 Jahre alte Hernerin verletzte sich bei einem Unfall am Sonntagnachtmittag, 14. Februar 2021, in Bulmke-Hüllen. Ein 21-jähriger Gelsenkirchener befuhr um 13.40 Uhr mit seinem Opel die Hohenzollernstraße in Richtung Ückendorf. Bei der Überquerung der Florastraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Kia-Fahrer aus Gelsenkirchen, der auf der Florastraße in Richtung Herne unterwegs war. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzte sich die Beifahrerin des Opel-Fahrers leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

