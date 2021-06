Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 16.06.2021

Goslar (ots)

Brand eines Lkw in Oker

Mittwoch, 16.06.2021, 06.35 Uhr

Zum Brand eines Lkw kam es zu o.g. Zeit in der Harzburger Straße in Oker, wodurch dieser erheblich beschädigt wurde. Verletzt wurde dabei niemand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Aufgrund der Lösch- sowie der nachfolgenden Reinigungsarbeiten ist die Fahrbahn im Bereich des Brandortes momentan voll gesperrt. Wie lange diese Sperrung noch andauern wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Goslar

Mittwoch, 16.06.2021, ca. 00.00 Uhr

Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer wurde gemeldet, dass sowohl in der Breiten Straße als auch in der Glockengießerstraße Kanaldeckel (Gullideckel) ausgehoben und neben die Kanalschächte gelegt wurden. In der Breiten Straße fuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw über den nun offenen Kanalschacht, ohne das Schaden an dem Pkw entstanden ist.

Die Kanaldeckel wurden durch die Polizei wieder eingesetzt, ein Strafverfahren gegen zur Zeit unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell