Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom 14.06.21

Goslar (ots)

1.

Eine bislang unbekannte Person kritzelte über das Wochenende auf verschiedene Gegenstände den Schriftzug "SMOX". So wurde ein privates Schild, ein Verkehrszeichen und eine Mauer in der Blumenstraße in Vienenburg beschriftet, im Freibad Vienenburg zwei Sitzbänke, die Rutsche und ein Pfeiler. Personen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vienenburg, Tel.: 05324/787490 in Verbindung zu setzen.

2.

In der Kattowitzer Straße in Vienenburg wurde eine Plane eines kleinen Anhängers, der unter einem Carport abgestellt war, in der Nacht zu Sonntag eingeschnitten. Vom Anhänger wurde Altmetall entwendet. Weiter wurde ein Terrassenofen, welcher ebenfalls unter dem Carport stand, mitgenommen. Auch ein dort stehendes Fahrrad wurde entwendet. Hierzu musste zunächst das Seilschloss durchtrennt werden. Das Schloss ließen die Täter am Tatort zurück. Auch hier bittet die Polizei Vienenburg um Hinweise aus der Bevölkerung.

