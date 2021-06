Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PST. Braunlage vom 11.06.2021 bis 13.06.2021

Goslar (ots)

Braunlage: Zu schnell und unter BTM-Einfluss PKW geführt

Am Freitag, den 11.06.2021, um 11.30 Uhr, wurde ein 23-jähriger PKW-Führer aus Sachsen Anhalt im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung auf der B4 Abzweig Oderteich gemessen und angehalten. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 23-jährigen fest. Der Konsum von Btm wurde eingeräumt. Des Weiteren hatte der junge Mann noch Btm bei sich. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Braunlage: Mit PKW im Wald festgefahren

Am Freitag, den 11.06.2021, um 23.45 Uhr, meldete sich ein 26-jähriger aus dem LK Oldenburg bei der Polizei und teilte mit, dass er sich im Wald mit seinem PKW festgefahren habe. Eine Suche nach dem Anrufer und dessen Freundin ergab, dass beide Personen mit ihrem PKW von der B4 in den Wald /Nationalpark, auf den Ulmer Weg abgebogen waren. Anschließend fuhren die Beiden fast 3 Kilometer in den Wald. Beim Wenden rutschte der PKW dann einen Wiesenhang hinunter. Die jungen Leute suchten nach einer kostenfreien Übernachtungsmöglichkeit im Nationalpark. Die Bergung durch den ADAC und die Ordnungswidrigkeiten Anzeige machten dieses Vorhaben aber zu Nichte. Beide Personen waren glücklich gerettet worden zu sein und versicherten glaubhaft, nie mehr unerlaubt im Wald zu übernachten.

Braunlage: Krad Unfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag, den 13.06.2021, gegen 17.30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Krad-Führer aus Hannover die B 242 von Sonnenberg in Richtung Stieglitzecke. Beim Überholen trotz unklarer Verkehrslage in einer Rechtskurve kollidierte der 23-jährige beinahe mit drei anderen Krad-Führern, die ihm entgegen kamen. Der 23-jährige stieß gegen die Leitplanke der gegenüberliegenden Fahrbahnseite, kam zu Fall, stürzte die dortige Böschung hinunter und wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Am Krad entstand erheblicher Sachschaden ca. 5000 Euro. Die B242 musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

(A. Quast, POK )

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell