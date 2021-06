Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Vienenburg, Sonntag, 13.06.2021

Einbruch in Gartenlaube

Sa. 08.05.2021 bis Samstag, 12.06.2021 Kleingartenverein "Osterwiecker Straße", Vienenburg Ein bislang unbekannter Täter drang durch ein Fenster in eine Gartenlaube ein und entwendete zwei Gaskühlschränke sowie einen Stromwandler. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Vienenburg, Tel. 05324-787490

Pkw zweimal beschädigt

Donnerstag, 10.06.2021, 10.00 bis 13.00 Uhr Samstag, 12.06.2021, 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr Kleingartenverein "Osterwiecker Straße", Vienenburg; Parkplatz Daniel-Schreber-Straße Ein bislang unbekannter Täter beschädigten an zwei Tagen den zum Parken abgestellten Pkw Toyota Aygo, Farbe weiß. Die Gartenbesitzerin hatte lediglich kurzzeitig ihre Parzelle aufgesucht und ihren Pkw ordnungsgemäß abgestellt. Am Pkw wurden die Türen zerkratzt und die Motorhaube mit Farbe besprüht. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Vienenburg, Tel. 05324-787490

