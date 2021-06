Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar In der Zeit vom Freitag, 11.06.21, 18:00- Samstag 12.06.21 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Vielzahl von Ruhestörungen:

In der Nacht zum heutigen Samstag war die Polizei Goslar vermutlich aufgrund des sommerlichen Wetters mehrfach wegen Ruhestörungen im Stadtgebiet eingesetzt. Dabei war der Einsatzanlass oftmals das Abspielen lauter Musik. Die Verursacher wurden jeweils zur Ruhe ermahnt und verhielten sich überwiegend einsichtig, so dass keine Folgeeinsätze notwendig waren.

Widerstand nach Festnahme in der Innenstadt:

Am Freitag, gegen 15 :30 Uhr, entdeckten zivile Beamte der Polizeiinspektion Goslar eine Person in der Goslarer Innenstadt, die per Haftbefehl gesucht wurde. Beim Ansprechen der Person flüchtete diese sofort fußläufig durch die gut besuchte Innenstadt in Richtung Jakobikirchhof.

Dank des beherzten Eingreifens eines Gastes, welcher die Situation erkannte und sich im Außenbereich eines Restaurants am Jakobikirchhof aufhielt, konnte der Flüchtende aufgehalten werden. Dabei verletzte sich der Helfer leicht. Die hinzueilenden Polizeibeamten konnten so den Flüchtigen überwältigen. Hierbei widersetzte sich der 28- jährige Goslarer der Festnahme und leistete aktiv Widerstand, so dass unmittelbarer Zwang eingesetzt werden musste, um eine Fixierung durchführen zu können. Nach der erfolgten Fesselung und Durchsuchung fanden die Beamten beim 28- Jährigen diverse Betäubungsmittel sowie einen "Knallkörper", welcher unter das Sprengstoffgesetz fällt. Nun erwarten dem Festgenommenen -neben der noch zu verbüßenden Freiheitsstrafe- neue Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen Sprengstoffgesetz. Im Anschluss daran wurde der 28- jährige Goslarer in die JVA verbracht.

i.A. Dankenbring, PHK, PI Goslar

