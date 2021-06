Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 12.06.2021

Körperverletzung

Am Freitagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bündheim zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer 29jährigen aus Liebenburg und einer 23jährigen aus Bad Harzburg. Im Verlauf der Streitigkeiten soll die Liebenburgerin ihre Kontrahentin mehrfach in das Gesicht geschlagen und zu Boden gestoßen haben.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Donnerstag, mittags, wurde ein weißer Pkw Toyota Aygo, der auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Bodestraße abgestellt war, beschädigt. Der bislang unbekannte Täter verursachte an der Fahrertür, der Beifahrertür und der Tür hinten rechts mittels eines spitzen Gegenstandes Kratzer im Lack. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110 in Verbindung zu setzen.

