POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 11.06.2021

Goslar (ots)

Fahrzeug des Oberbürgermeisters beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Donnerstagabend, 23.30 Uhr, bis Freitagmorgen, 06.45 Uhr, wurde der auf der Zufahrt zum Osterfeld in der Schützenallee, direkt gegenüber der Gaststätte Lindenhof, abgestellte Dienstwagen des Oberbürgermeisters der Stadt Goslar, ein weisser Audi A6 mit dem Kennzeichen GS - OB 119, beschädigt. Durch massive Gewaltanwendung der bislang unbekannten Täter splitterte die Windschutzscheibe, zusätzlich wurde die Motorhaube eingedellt sowie das hintere Kennzeichenschild aus der Halterung gerissen und entwendet. Bei der Tat entstand ein Schaden Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Mountainbike gestohlen.

Goslar. Am späten Donnerstagnachmittag, zwischen 17.30 und 19.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein weiss-schwarzes Mountainbike Cube Attention SL, 20G, 29er Reifengrösse, 20er Kettengangschaltung, das vor einem Wohnhaus in der Kniggenstrasse abgestellt war. Bei der Tat entstand ein Schaden Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug aufgebrochen.

Goslar. Am Donnerstagabend, zwischen 21.20 und 21.50 Uhr, dranbgen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen am Fahrbahnrand des Bleichewegs, Höhe Haus Nr. 16, abgestellten grauen VW Golf mit GS-Kennzeichen ein und entwendeten eine dort abgelegte schwarze Handtasche mit Inhalt. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Mittwochmittag, 12.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 10.00 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand des Glatzer Wegs, Höhe Haus Nr. 7, abgestellter schwarzer Volvo V50 mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug im linken Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Donnerstag, zwischen 05.50 und 15.00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Penny-Marktes im Wehrdamm abgestellter grauer Ford Puma mit WR-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Ein- oder Ausparken im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Langelsheim. In der Zeit von Donnerstagabend, 22.00 Uhr, bis Freitagmorgen, 02.00 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Strasse Im Sohl abgestellter schwarzer Mercedes A 160 mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Langelsheim hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05326/97878-0 zu melden.

Siemers, KHK

